Российский футбольный арбитр Евгений Турбин не будет работать как минимум на двух турах РПЛ. Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела матч «Сочи» — «Ростов», состоявшийся в рамках десятого тура чемпионата России, после которого команда Валерия Карпина подала просьбу рассмотреть судейство.

Напомним, по ходу второго тайма Турбин удалил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, а после окончания встречи показал красную карточку Карпину. В общей сложности ростовчане получили восемь «горчичников», а «Сочи» — всего одну.

По информации «РБ-Спорт», комиссия не смогла прийти к единому мнению по эпизоду с участием хавбека дончан Норманна. Голоса экспертов разделились, но в целом работа Турбина была признана неудовлетворительной. 41-летний судья не получит назначений как минимум на два предстоящих тура чемпионата России.