Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычном клубном аккаунте в «Твиттере» отреагировала на новость о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

«Что ж, это значит, что «Вулверхэмптон» остался без половины состава перед матчем на выходных», — пошутила пресс-служба красно-белых.

За английский клуб выступают несколько партнеров Роналду по сборной Португалии: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Даниэл Поденсе, Жоау Моутинью и Рубен Невеш. Шутка «Спартака» быстро набрала популярность: пост лайкнули уже более 60 тысяч человек, почти 8 тысяч ретвитнули его.

На популярность публикации обратила внимание и пресс-служба «Спартака». Спустя некоторое время в аккаунте появилась еще одна запись: «Самый залайканный твит в истории российского футбола… А «Вулверхэмптон» даже не играет на выходных… У них матч в понедельник».