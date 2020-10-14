Российская фигуристка Елизавета Нугуманова одержала победу на мемориале Н. А. Панина-Коломенкина, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Спортсменка лидировала после короткой программы. В произвольной она заняла второе место, однако запаса хватило для итоговой победы. За произвольную программу Нугуманова набрала 120,55 балла, в сумме за два проката — 187,16.

Со вторым результатом выступила представительница Азербайджана Екатерина Рябова, набравшая 184,49 балла за два дня соревнований. Замкнула тройку лидеров Арина Онищенко, судьи оценили ее прокаты на 170,03 балла. После короткой программы Арина шла лишь на шестой строчке, но смогла подняться в число призеров.

Софья Хозяинова, которая была третьей после короткой программы, опустилась на восьмое место.