Россиянин Мурат Гассиев будет драться с другим бойцом 31 октября в Сочи. Изначально дебют Гассиев в тяжелом весе должен был быть против американца Кевина Джонсона. Однако генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что за несколько недель до турнира американский боксер отказался от поединка.

Новым оппонентом Гассиева 31 октября в Сочи станет албанец Сефер Сефери. Данный поединок станет передовым в шоу «Столото. Фестиваль бокса.

Отметим, что последний раз экс-чемпион WBA и IBF 27-летний Гассиев дрался на ринге в июле 2018 года, однако затем перенс операцию на плече и сменил весовую категорию. После этого дебют Гассиева в тяжелом весе несколько раз окладывался по разным причинам.