Предполагаемый новичок московского «Спартака» Виктор Мозес отправится в Москву на частном самолете. Это произойдет пятницу, 16 октября.

Как сообщает издание Metaratings, по прилету в столицу России нигериец заглянет в Тушино, где побывает на «Открытие-Арена» и посетит музей и базу «Спартака». Помпезная презентация новобранца планируется на конец текущей недели. Ранее Мозес получил российскую визу. Трансфер нигерийского полузащитника затянулся из-за медицинского обследования.

Ожидается, что Доменико Тедеско будет использовать Мозеца в роли правого латерая, под которой в «Спартаке» находит себя Роман Зобнин. Футболист сборной России вернется на родную позицию в центр поля.

В прошлом сезоне Мозес играл в составе миланского «Интера» также на правах аренды. В минувшем сезоне он провел за нерадзурри 12 встреч в Серии А и отдал пять результативных передач. В составе «Челси с 2012 года нигериец провёл 128 матчей и забил в них 18 голов.