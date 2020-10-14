Сборная Аргентины по футболу обыграла Боливию в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1.

После финального свистка между игроками команд возникла потасовка, в которой принял участие звездный форвард аргентинцев Лионель Месси.

Напомним, счет был открыт в середине первого тайма, отличился боливиец Марсело Морено, получивший передачу от Алехандро Чумасеро. Спустя двадцать минут аргентинцам удалось восстановить равновесие, гол в раздевалку забил Лаутаро Мартинес. На 79-й минуте он занес себе в актив еще и результативную передачу, поучаствовав в голе Хоакина Хорреа.

Сборная Аргентины, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия без набранных очков — на 10-м месте.