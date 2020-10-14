В эту среду, 14 октября, состоится матч между сборной России и сборной Венгрии, которые будут выступать на гостевом поле в рамках Лиги наций. Коллективы встретятся друг с другом на «ВТБ Арене» в Москве в 21:45 по мск.

Россия

В квалификациях на Евро-2020 российская сборная показала себя с лучшей стороны и заняла второе место в группе, обыграв при этом восемь соперников из десяти сыгранных матчей. Вдобавок сборная России выиграла семь матчей всухую.

Лига наций для сборной тоже начался достаточно уверенно. Победа над сербами со счётом 3:1 дала уверенности коллективу, а особенно Артёму Дзюба, который оформил дубль в том матче.

В сентябре россияне играли на выезде в Будапеште и защитили свою честь в матче с Венгрией, обыграв из в близкой борьбе со счётом 3:1.

На прошлой неделе также состоялся товарищеский матч против сборной Швеции, однако на этот раз Россия не смогла справиться и проиграла со счётом 1:2.

Венгрия

Прошлый розыгрыш Лиги наций завершился для Венгрии на втором месте в своей группе, команда поднялась в Лигу В. Венгры получили право выступить в плей-офф стадии квалификаций на Евро.

Классический отборный турнир Евро сборная Венгрии сыграла очень плохо, как в командом взаимодействии, так и в личных исполнениях. Как результат четвёртое местро в группе.

Однако, спустя некоторое время, в новом розыгрыше Лиги наций венгерская сборная почувствовала силу и в чужих трибунах обыграла сборную Турции.

Совсем недавно, в прошлом месяце, сборная Венгрии уже проигрывала против своих сегодняшних соперников со счётом 2:3 в рамках Лиги наций, но сразу после в октябре одолела Болгарию со счётом (3:1) в плей-офф квалификаций Евро.

Прогноз и ставки

Сборная России смотрится фаворитом в этом матче, и букмекеры дают справедливые 1.65 на их победу, однако аналитики считают, что рассматривать эту ставку нет смысла. Команды играют нерезультативно и чаще держатся на своих частях поля. Эксперты предлагают рассмотреть прогноз прогноз: победа России и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.58.