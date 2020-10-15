В Континентальной хоккейной лиге пройдут два матча. Оба состоятся в 19.00 по московскому времени.

Уфимский «Салават Юлаев» встретится с китайским «Куньлунем». Матч пройдет на арене китайского коллектива. Хозяева в этом сезоне играют неудачно, замыкая Восточную Конференцию. «Кунь Лунь» проиграл в шести последних матчах кряду. Уфимский клуб идет на пятом месте, уступив в двух последних встречах.

Параллельно встретятся «Северсталь» и «Трактор». Гости находятся на шестом месте Восточной конференции. Хозяева занимают седьмую строчку на Западе. Обе команды в последней игре одержали по победе. «Трактор» оказался лучше «Ак Барса» по буллитам, а «Северсталь» выиграла в гостях у «Барыса» в основное время.