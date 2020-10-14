Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, хочет покинуть расположение национальной команды.

Как сообщает журналист Танкреди Палмьери в своём «Твиттере», форвард в ближайшее время вернётся в Турин и уйдет на карантин. Он принял такое решение, потому что в Италии на карантине нужно сидеть не две недели, как в Португалии, а лишь десять дней.

Таким образом, Роналду сможет принять участие в матче с «Барселоной» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Игра запланирована на 28 октября и состоится в Турине.

Напомним, накануне стало известно, что тест Роналду на коронавирус дал положительный результат, игрок был изолирован от своей команды. Все остальные португальские футболисты сдали отрицательные тесты.

Сегодня, 14 октября, Португалия сыграет со Швецией, матч начнется в 21:45 мск.