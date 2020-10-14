В Санкт-Петербурге проходит мемориал Н.А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию. В соревновании женщин победу одержала Елизавета Нугуманова.

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Спортсменка тренируется в Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она лидировала после короткой программы, в произвольной заняла второе место, но запаса баллов хватило для того, чтобы сохранить итоговую победу.

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова с тренером Евгением Рукавицыным. Фото: Nevasport

На турнире выступила представительница Азербайджана Екатерина Рябова, она стала второй. Замкнула тройку лидеров Арина Онищенко. После короткой программы она была лишь шестой, но в итоге смогла подняться в число призеров.

Екатерина Рябова. Фото: Nevasport

Екатерина Рябова. Фото: Nevasport

Екатерина Рябова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова. Фото: Nevasport

Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport

Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport

Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport

Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фото: Nevasport