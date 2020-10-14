В Санкт-Петербурге проходит мемориал Н.А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию. В соревновании женщин победу одержала Елизавета Нугуманова.

Спортсменка тренируется в Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Она лидировала после короткой программы, в произвольной заняла второе место, но запаса баллов хватило для того, чтобы сохранить итоговую победу.

На турнире выступила представительница Азербайджана Екатерина Рябова, она стала второй. Замкнула тройку лидеров Арина Онищенко. После короткой программы она была лишь шестой, но в итоге смогла подняться в число призеров.