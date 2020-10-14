Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов сообщил, что чемпионат России-2022, скорее всего, пройдет на льду спортивного комплекса «Юбилейный».

Турнир будет проходить в конце декабря 2021 года. Ранее стало известно, что соревнования будет принимать Петербург, однако вопрос с выбором арены не был решен.

«Мы ведем подготовку к чемпионату России в предстоящем сезоне. Для нас это событие, к которому мы готовимся уже сейчас», — сказал Чопозов.

Он добавил, что существовало два варианта относительно места проведения: «Ледовый дворец», в котором играет хоккейный клуб СКА, и «Юбилейный».

«Мы выбирали между этими двумя вариантами. Но я думаю, что это будет «Юбилейный» — кузница кадров нашего фигурного катания. Такие значимые мероприятия должны проходить там. Мы заочно согласовали проведение ЧР на этой арене», — приводит слова Чопозова Sport24.

Напомним, ранее чемпионат России уже несколько раз проходил в Петербурге, его принимали и «Ледовый дворец», и ДС «Юбилейный».