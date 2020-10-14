Российская команда Team Spirit обыграла своих соперников Gambit в рамках открывающего матча группы B на IEM New York Online 2020 CIS, встреча закончилась со счётом 2:1.

Dust2: Spirit 11 — 16 Gambit

Mirage: Spirit 16 — 8 Gambit

Train: Spirit 16 — 8 Gambit

Лучшим игроком матча стал киберспортсмен из Team Spirit Борис magixx Воробьёв, сыгравший с KD 66-43 и средним ADR 92.0. Статистически игрок Gambit Дмитрий sh1ro Соколов сыграл лучше Воробьёва, однако рейтинг киберспортсмена по итогам встречи отстал от MVP матча на 0.02 пункта.

Белорусский состав Nemiga также выиграл свой открывающий матч против HellRaisers. Коллектив Александра mds Рубетса выиграл своих оппонентов со счётом 2:0.

Vertigo: Nemiga 16 — 8 HellRaisers

Overpass: Nemiga 16 — 4 HellRaisers

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.