Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов был ранен ножом, а также получил ушиб плеча в ходе ссоры со своей бывшей девушкой.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на телеграм-канал Baza. Источник утверждает, что во вторник, 13 октября, хоккеист поссорился со своей бывшей девушкой Алиной Садековой, конфликт произошел на почве ревности. В итоге завязалась потасовка, в ходе которой спортсмен получил ножевое ранение.

Позднее стало известно, что и Тарасов, и Садекова находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. Хоккеист не стал писать заявление на свою бывшую девушку и сказал, что претензий к ней не имеет.

Напомним, Тарасов является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Также нападающий имеет опыт игры в НХЛ за «Сан-Хосе».