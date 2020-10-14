Московское «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца новым главным тренером команды

«Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»! Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин. Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!» — гласит сообщение пресс-службы «Динамо» в «Твиттере» клуба.

В ноябре 2019 года Шварц был уволен из «Майнца», так как команда показывала неудовлетворительные результаты в Бундеслиге. Специалист работал в команде с 2017 года, а до этого на протяжении четырех лет возглавлял «Майнц» U19 и вторую команду красно-белых. Также Сандро возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.

Во время своей футбольной карьеры Шварц также выступал за «Майнц» и отыграл в составе команды более ста матчей.

Предыдущий тренер «Динамо» Кирилл Новиков официально покинул команду 29 сентября.