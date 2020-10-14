Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал отмену этапа Гран-при Skate Canada.

Соревнования должны были пройти в Оттаве (Канада) 30-31 октября.

«Гран-при разделены, так что я не думаю, что если какой-то этап отменен, это как-то повлияет на другие. В этом этапе должны были в основном участвовать канадские спортсмены», — сказал Лакерник, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом году этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований, поэтому отмена одного старта не должна оказывать эффект на другие этапы.

Напомним, об отмене Skate Canada стало известно сегодня, 14 октября. Организаторы турнира проконсультировались с городскими властями и приняли решение отменить соревнования в целях безопасности.