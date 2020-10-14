Пресс-служба подмосковных «Химок» обратилась к «Спартаку» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдём?!» — гласит сообщение «Химок» в «Твиттере».

Напомним, «Химки» и «Спартак» встретятся 17 октября, игра будет проходить на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров «Спартак» имеет в своем активе 21 очко и делит с «Зенитом» первую строчку в турнирной таблице. «Химки» набрали шесть очков и занимают 14-е место. Последнее очное противостояние команд завершилось победой красно-белых с крупным счетом 6:2.

В предыдущем матче «Химки» в гостях уступили «Локомотиву» со счетом 1:2. «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1.