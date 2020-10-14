Компания ESL выложила обновлённый регулярный рейтинг лучших команд по Dota 2. В тройке лучших по-прежнему Team Secret, Team Nigma и OG, а в остальных местах возникли существенные изменения.

Российская команда Natus Vincere упала на девятое место и имеют 165 очков, а VP.Prodigy вылетели из десятки лучших и теперь занимают только 11 место. У «Рождённых Побеждать» сейчас тестовый состав, состоящий из ростера FlyToMoon, а VP.Prodigy пробуют себя с различными игроками, например, недавно за коллектив выступал Илья lil me alone Ильюк.

Китайские коллективы в этом обновлении поднялись наверх. PSG.LGD поднялась на две строчки наверх и теперь занимают шестое место, а ViCi Gaming «выстрелили» аж на пять позиций и теперь находятся на восьмой строчке. Дело в том, что на этой неделе завершился OGA Dota PIT Season 3 для китайского региона.

Четвёртое и пятое место не изменилось за текущий период, ими занятые европейские коллективы Alliance и Team Liquid.