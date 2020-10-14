Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась победой хозяев с крупным счетом 3:0.

Первый игровой отрезок прошел без результативных действий. Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось открыть счет благодаря точному броску чешского нападающего Андрея Нестрашила. В роли его ассистентов выступили Тейлор Бек и Артем Земченок.

В третьем периоде «Металлург» удвоил свое преимущество: шайбу в пустые ворота «Авангарда» отправил финский форвард Харри Пессонен. Ещё один точный бросок по пустым воротам совершил нападающий Андрей Чибисов, ассистентское очко вновь было записано на счет Тейлора Бека.

В следующем матче «Металлург» на своей арене примет «Нефтехимик», «Авангард» дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».