В Сочи на стадионе «Большой» проходит хоккейный матч между «Сочи» и петербургским СКА. После первого периода гости ведут со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Ере Карьялайнен, реализовавший численное преимущество. В роли его ассистентов выступили Даниил Мироманов и Маркус Нильссон.

Прямую трансляцию матча в Сочи можно будет увидеть на официальном сайте СКА здесь.

В предыдущем матче команда Валерия Брагина дома уступила московскому «Динамо», а «Сочи» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:7.

Вчера стало известно, что пост главного тренера «Сочи» покинул специалист Александр Андриевский. Исполнять обязанности главного тренера в матче против СКА будет Егор Башкатов. О том, кто возглавит клуб на постоянной основе, пока ничего неизвестно, в СМИ о том, что «Сочи» будет работать с Евгением Ставровским.