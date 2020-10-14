Московское «Динамо» прокомментировало информацию о том, что нападающий Даниил Тарасов получил ножевое ранение в ходе ссоры с бывшей девушкой.

В сообщении пресс-службы говорится, что в различных источниках появилась новость об инциденте, в котором был замешан Тарасов. Однако хоккеист не обращался за помощью к медикам клуба и принимал участие в тренировке.

После победы над СКА бело-голубые получили выходной, а 14 октября вернулись к занятиям.

«В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участия только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения», — гласит сообщение «Динамо» в телеграме.

Подчеркивается, что Тарасов работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за помощью.

«Тем не менее хоккейный клуб «Динамо» Москва проведёт внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции», — говорится в заявлении.