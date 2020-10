Менеджер состава Alliance по Dota 2 Мария Inverno Гунина рассказала о своих переживаниях на счёт грядущего матча своего коллектива на ESL One Germany 2020. «Альянс» встретятся с OG, победитель выйдет в плей-офф стадию турнира, а проигравший сыграет с другим коллективом дальше по швейцарской системе.

Как же хочется в плейофф, а больше ничего не хочется.

На момент написание новости четыре европейские команды идут со счётом 2:0 на ESL One Germany 2020, среди них Alliance, OG, Team Liquid и Team Secret. Alliance обыграла EXTREMUM и Ninjas in Pyjamas и встретится 14 октября в 21:00 по мск с двукратными победителями The International OG.

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.