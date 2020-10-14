Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил стартовый состав команды на матч с Венгрией.

Игра состоится в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Место в воротах российской команды займет Антон Шунин. Также с первых минут сыграют Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев и Артем Дзюба (капитан).

Напомним, после трех матчей сборная России возглавляет турнирную таблицу своей группы.