Tarik: CS:GO в Северной Америке официально мёртв

Американский игрок состава Evil Geniuses по CS:GO Тарик Tarik Целик поделился своими переживаниями о будущем его дисциплины с киберспортивной точки зрения. В своём твиттере Целик отметил, что североамериканский регион полностью потерял соревновательную составляющую в CS:GO.

Cr1t- добрался до 11 тыс MMR в Dota 2

СЕО LGD: Мы готовы были провести TI10 в 2020 году, но Valve отказались

Правительство Шанхая, несмотря на коронавирусную пандемию, предложило разработчикам Dota 2 провести The International 2020 у них в городе, однако Valve решили отказаться от этой идеи. Информацию об этом рассказала СЕО LGD Gaming Пан Ruru Цзе.

Perfecto про матч с Cyber Legacy: Мы любим разгоняться по ходу турнира

Team Spirit и Nemiga выиграли открывающие матчи на IEM New York 2020 CIS

Три самых молодых СНГ-игрока в Dota 2

Киберспорт объединяет всех. И тех, кто начинал с компьютерных клубов и мода в Warcraft под названием DotA Allstars и тех, кто начал свою карьеру профессионального игрока только 2-3 года назад. В данной статье мы узнаем несколько самых молодых киберспортсменов из СНГ-региона, которые уже играют в достойных командах и показывают отличные результаты.

Natus Vincere упали на девятое место в рейтинге ESL

Epileptick1d: Я бы отнёс VP.Prodigy по уровню Nigma и OG

18-летний керри команды VP.Prodigy Егор epileptick1d Григоренко высказался на счёт текущего уровня команд в Dota 2, а также сравнил свою команду с остальными. Информация об этом появилась на официальном портале организации.

Менеджер Alliance Мария Гунина: Как же хочется в плей‑офф