В Сочи на стадионе «Большой» продолжается хоккейный матч между «Сочи» и петербургским СКА. Позади два периода, после 40 минут гости ведут в счете — 2:1.

Автором первой заброшенной шайбы стал финский нападающий Ере Карьялайнен, реализовавший численное преимущество в первом периоде. В роли его ассистентов выступили Даниил Мироманов и Маркус Нильссон.

Во втором игровом отрезке армейцам удалось отыграться благодаря точному броску защитника Виктора Антипина, которому ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В концовке периода гости вышли вперед, автором гола стал Лукас Бенгтссон, реализовавший большинство.

Прямую трансляцию матча в Сочи можно будет увидеть на официальном сайте СКА здесь.

В предыдущем матче команда Валерия Брагина дома уступила московскому «Динамо», а «Сочи» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:7.