Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира категории АТР 500 SPb Open, который в настоящий момент проходит в Санкт-Петербурге. В стартовом поединке он встречался с французом Ришаром Гаске и одержал победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. За это время Медведев 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и взял шесть геймов на подаче соперника. Гаске не записал на свой счет ни одного эйса, три раза ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Следующим соперником Медведева, посеянного под первым номером, станет американский теннисист Рейлли Опелка, обыгравший хорвата Нино Сердарушича.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом SPb Open. Год назад соревнования входили в категорию АТР 250.