Защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч с Францией в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Состав хорватской команды выглядит следующим образом: Ливакович, Уремович, Вида, Ловрен, Баришич, Модрич, Влашич, Пашалич, Бадель, Перишич, Петкович.

За сборную Франции с первых минут сыграют: Льорис, Варан, Лангле, Динь, Ф. Менди, Рабьо, Толиссо, Н’Зонзи, Гризманн, Марсьяль, Мбаппе.

Напомним, по итогам трех туров сборная Хорватии имеет в своем активе три очка и занимает третье место в турнирной таблицы группы 3 лиги А. Хорваты потерпели поражения от Португалии (1:4) и Франции (2:4), а также одержали победу над Швецией (2:1).

У Франции 7 очков, команда идет на втором месте в таблице после победы над шведами (1:0) и хорватами (4:2), а также ничьей с португальцами (0:0).