Сборная России начала матч с Венгрией в рамках Лиги наций

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» стартовал футбольный матч между сборными России и Венгрии. Команды встречаются в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

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Место в воротах российской команды сегодня занимает Антон Шунин. Также с первых минут сыграют Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев и Артем Дзюба (капитан).