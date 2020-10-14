Сборная России начала матч с Венгрией в рамках Лиги наций

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» стартовал футбольный матч между сборными России и Венгрии. Команды встречаются в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.
Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.
Место в воротах российской команды сегодня занимает Антон Шунин. Также с первых минут сыграют Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев и Артем Дзюба (капитан).
Напомним, после трех матчей сборная России возглавляет турнирную таблицу своей группы. В активе команды Черчесова победы над Сербией и Венгрией, а также домашняя ничья с Турцией.
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