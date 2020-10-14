Петербургский СКА на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Сочи на стадионе «Большой» в Олимпийском парке и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Автором первой заброшенной шайбы стал финский нападающий Ере Карьялайнен, реализовавший численное преимущество в первом периоде. В роли его ассистентов выступили Даниил Мироманов и Маркус Нильссон.

Во втором игровом отрезке армейцам удалось отыграться благодаря точному броску защитника Виктора Антипина, которому ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. В концовке периода гости вышли вперед, автором гола стал Лукас Бенгтссон, реализовавший большинство.

Ещё две шайбы армейцы забросили в третьем периоде. Сначала отличился Кирилл Марченко, в эпизоде поучаствовали Бенгтссон и Ярослав Дыбленко. Затем за две минуты до финальной сирены в большинстве забил Йонас Кемппайнен.