Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов сообщил, что город может принять один из этапов серии Гран-при.

«Этапы Гран-при в Санкт-Петербурге? У нас есть разговоры по этому поводу. Надеюсь, переговоры пройдут удачно и мы сможем провести российский этап серии», — сказал Чопозов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ежегодно российский этап Гран-при проходит в Москве. В сезоне-2020/21 турнир состоится в период с 20 по 22 ноября.

В этом году серия Гран-при проходит в формате национальных соревнований. Один из этапов — Skate Canada — уже отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее Чопозов сообщил, что чемпионат России в 2021 году будет проходить на льду дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.