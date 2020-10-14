Официальный сайт Евролиги сообщает, что руководство чемпионата вынесло предложение о поправках в особый протокол, принятый на сезон-2020/21 в связи с пандемией коронавируса. Планируется разрешить перенос матчей командам, которые из-за коронавируса не могут набрать заявку из восьми баскетболистов.

На данный момент перенос матчей регулярного чемпионата возможен лишь для тех клубов, которые не могут прилететь в место проведения игры из-за ограничительных мер в своей стране. Если же будут одобрены внесенные поправки, то новое правило будет применено задним числом к тем клубам, которые уже получили техническое поражение.

Напомним, петербургский «Зенит» не смог прилететь на матчи с «Басконией» и «Валенсией» в Испанию, так как в клубе произошла вспышка коронавируса. В случае принятия поправок эти две встречи будут перенесены на более поздний срок.