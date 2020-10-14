Сборные России и Венгрии не открыли счет в первом тайме

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился первый тайм футбольного матча между сборными России и Венгрии. Команды встречаются в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций, счет пока не открыт — 0:0.

В течение 45 минут подопечные Станислава Черчесова нанесли всего один удар по воротам соперника, а также подали один угловой.

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Ни одной замены в ходе первого тайма произведено не было. Место в воротах российской команды сегодня занимает Антон Шунин. Также с первых минут на поле вышли Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев и Артем Дзюба (капитан).