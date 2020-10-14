Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в третий круг турнира категории АТР 500 SPb Open, который в настоящий момент проходит в Санкт-Петербурге. В матче 1/8 финала Донской встречался с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой и потерпел поражение в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 3:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Донской один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных. Вавринка записал на свой счет семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял три гейма на подаче соперника.

В четвертьфинале Вавринка встретится либо с белорусом Ильей Ивашкой, либо с канадцем Денисом Шаповаловым, которые завтра проведут свой матч второго круга.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Санкт-Петербурге является первая ракетка России Даниил Медведев.