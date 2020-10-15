В Санкт-Петербурге продолжается мемориал Н. А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию. Сегодня, 15 октября, с короткими программами выступят спортивные пары в разряде мастеров спорта.

Фигуристы выйдут на лед в 19:15 по московскому времени. В число участников вошли Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и новый дуэт Станислава Вислобокова/Дмитрий Ялин. В прошлом году, напомним, Ялин выступал в паре с Полиной Костюкович.

Также сегодня состоятся произвольные программы у юношей и девушек в разряде КМС. По итогам первого дня соревнований у девушек лидирует Софья Важнова, второе место занимает Валерия Овчинникова, третье — Мария Дмитриева. У юношей таблицу возглавляет Андрей Кутовой, вторым идет Владислав Дикиджи, третьим — Семен Соловьев.