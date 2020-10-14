Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился футбольный матч между сборными России и Венгрии. Команды встречались в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций, игра закончилась вничью со счетом 0:0.

В составе сборной России по желтой карточке получили полузащитник Магомед Оздоев и защитник Федор Кудряшов. У венгров по горчичнику получили защитники Эндре Ботка, Аттила Фиола и Аттила Салаи.

Матч обслуживала британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступили Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным судьей был Дэвид Кут.

После четырех матчей подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе восемь очков и идут на первом месте в таблице. Россияне обыграли Сербию и Венгрию, затем сыграли вничью с Турцией и поделили очки с венграми в ответной встрече.

Венгры с 7 баллами занимают второе место.