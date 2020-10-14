Россия сыграла вничью с Венгрией, СКА одолел «Сочи» — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Сборная России не смогла обыграть Венгрию

Сборная России сыграла вничью с Венгрией на групповом этапе Лиги наций. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 0:0. Россия сохранила первое место в группе, набрав 8 очков. Венгры имеют на балл меньше и занимают вторую строчку.

СКА на выезде обыграл «Сочи»

Петербургский СКА на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 4:1. В армейской команде по шайбе забросили Виктор Антипин, Лукас Бенгтссон, Кирилл Марченко и Йонас Кемппайнен.

Нугуманова выиграла мемориал Панина-Коломенкина

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова одержала победу на мемориале Н.А. Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Воспитанница Евгения Рукавицына недавно восстановилась после перелома ноги, это был ее первый старт после травмы. Второе место заняла Екатерина Рябова (Азербайджан), третье — Арина Онищенко.

Медведев вышел во второй круг SPb Open

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире SPb Open, который в этом году получил статус АТР 500. В первом круге действующий чемпион турнира в трех партиях обыграл француза Ришара Гаске. Его соотечественник Евгений Донской во втором круге уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

Технические поражения «Зенита» в Евролиге могут быть отменены

Руководство Евролиги вынесло предложение о поправках в регламент турнира, разработанный специально на сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Предлагается разрешить клубам переносить матчи на более поздний срок, если из-за коронавируса они не могут набрать восемь человек в заявку на матч. Если поправка будет принята, технические поражения «Зенита» от «Басконии» и «Валенсии» будут отменены.