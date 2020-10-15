На турнире АТР в Санкт-Петербурге сегодня, 15 октября, состоится несколько матчей второго круга с участием российских теннисистов.

В 13:00 начнут встречу белорус Иван Ивашко и канадец Денис Шаповалов, также начнется матч Романа Сафиуллина и Борны Чорича.

На 14:30 по мск запланирована встреча француза Уго Умбера и Андрея Рублева. Примерно в 16:00 по московскому времени стартует игра Даниила Медведева и Райлли Опелки, а на 18:30 запланирован матч двух россиян — Карена Хачанова и Аслана Карацева.

Прямую трансляцию игр на турнире St. Petersburg Open можно будет посмотреть здесь:

Напомним, в первом круге Андрей Рублев обыграл канадца Вашека Поспишила, Даниил Медведев оказался сильнее француза Ришара Гаске, а Карен Хачанов в двух сетах переиграл Джеймса Дакворта из Австралии.