Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ничейном результате в матче с командой Венгрии на групповом этапе Лиги наций.

Слова Черчесова цитирует портал Sport24. «Мы настраивались на победу в домашнем матче. Те моменты, которые мы создали, к сожалению, не забили», — сказал тренер, отметив, что в первом тайме команда 15-20 входила в игру, а к концу тайма перехватила инициативу, но не было последней передачи для финального удара.

Как считает Черчесов, второй тайм прошел под диктовку россиян, команда создала достаточно моментов, но не забила.

Напомним, матч Россия — Венгрия в Москве завершился со счетом 0:0, командам осталось сыграть по два матча в групповом этапе Лиги наций.