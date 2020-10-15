Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» на выезде уступил мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла в Мадриде в центре «Паласио де Депортес» и завершилась со счетом 95:84 в пользу испанской команды. Счет по периодам — 25:25, 24:16, 21:16, 24:28. «Химки» предприняли попытку вернуться в игру и отыграться в четвертой четверти, но этого не хватило для победы.

В составе мадридской команды самым результативным игроком встречи стал защитник Серхио Льюль, набравший 21 очко за игру, еще 19 баллов на своей счет записал Николас Лапровитолла.

За «Химки» успешнее всех сыграл центровой Девин Букер, набравший 22 очка, еще 21 очко для команды набрал Вячеслав Зайцев.

Отметим, «Химки» проиграли на старте Евролиги уже третий матч: ранее команда из Подмосковья уступила «Панатинаикосу» и «Жальгирису».