Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американский боец UFC Дастин Порье согласовали проведение боя в январе 2021 года.

В своем «Твиттере» Макгрегор написал, что бой состоится 23 января, и ирландцу бы хотелось, чтобы этот поединок прошел в Далласе на арене «Ковбойс Стэдиум». По словам Макгрегора, владелец этого стадиона — его друг Джерри Джонс.

«Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. А потом будет Мэнни», — заключил Макгрегор.

Порье ретвиттнул сообщение Макгрегора и отметил, что поединок продет недалеко от его дома, а также близко по календарю к его дню рождения. «А в каком весе?», — спросил оппонента Порье.

Отметим, в сообщениях бойцов не упоминается промоушен UFC.