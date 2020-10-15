Сборная России снова играет невнятно — вторая ничья подряд в группе Лиги наций, на этот раз с самой слабой по составу командой из четырех.

Здесь как нельзя лучше подходят слова Валерия Карпина о равной игре — обе команды были немощны в атаке, у россиян это особенно прослеживалось в первом тайме. Стабильности у команды Черчесова не прослеживается даже в том, что касается слабых сторон: в игре с турками сборная России провела слабый второй тайм, в этот раз куда хуже вышел первый.

Венгры, по-видимому, мысленно уже в игре с исландцами, и только так можно объяснить ни одного удара в створ ворот россиян. Опасный момент у венгров был один, когда Жирков заблокировал удар. Наша команда атаковала острее, но недостаточно креативно. Наибольшая угроза воротам Денеша Дибуса исходила от Алексея Ионова — это ли не повод призадуматься, что со сборной не все в порядке? Тем более, когда на поле есть Миранчук, Кузяев и Зобнин.

Россияне остаются на первом месте в группе, но осадок неприятный, ведь все можно было решить уже сейчас. Теперь придется ждать целый месяц, и далеко не факт, что турки и сербы сдадутся без боя. Тем не менее, турнирный расклад для нашей команды неплохой: если в первом матче мы обыграем Турцию, а Венгрия потеряет очки с сербами — мы в Лиге А.

Для этого нужно не так много: чтобы сборная играла в сильнейшем составе и чтобы ее покинули футболисты, не соответствующие уровню. Другими словами, ждем Головина, Алексея Миранчука, Марио Фернандеса и Георгия Джикию и хотелось бы попрощаться с Федором Кудряшовым, Андреем Семеновым и Игорем Смольниковым. Наша команда способна на многое, но ничего не получится без лидеров.

В то же время надо держать в уме пример Украины, которая триумфально вышла в Лигу А, а теперь терпит унижения от Франции и редко радует болельщиков натянутыми победами, как в игре с испанцами (это для сборной России не в новинку). Не исключено, что такое будет и с нами, и к этому надо быть готовыми.