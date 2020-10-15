Российские хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Дадонов вошли в список лучших свободных агентов НХЛ от канадского портала Sportsnet.

Евгений Дадонов, в прошлом выступавший за «Флориду Пантерз», занял вторую строчку в топе от Sportsnet. Сейчас форварду 31 год, в прошлом сезоне он провел за команду 69 матчей, забросил 25 шайб и сделал 22 результативные передачи.

На пятой строчке в топ-10 расположился Илья Ковальчук. В прошлом сезоне 37-летний российский форвард выступал сразу за три клуба лиги: «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В пятерку лучших свободных агентов также вошли экс-форвард «Флориды Пантерз» Майк Хоффман, бывший нападающий «Нэшвилл Предаторз» Микаэль Гранлунд и экс-игрок «Калгари Флеймз» Трэвис Хамоник.