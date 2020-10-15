Российский теннисист, шестая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над французом Ришаром Гаске в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Соревнования проходят на кортах центра «Сибур-Арена».

Победу Медведев одержал в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:0.

Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. За это время Медведев 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и взял шесть геймов на подаче соперника. Гаске не записал на свой счет ни одного эйса, три раза ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Лучшие кадры встречи Медведева и Гаске в первом круге St. Petersburg Open — в фоторепортаже от Nevasport: