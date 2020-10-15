Американский теннисист Сэм Куэрри сдал положительный тест на коронавирус после прибытия в Россию, после чего самовольно покинул страну вместе со своей семьей.

Информацию об этом сообщает издание BATennis.

Сэм Куэрри был одним из участников турнира АТР в Санкт-Петербурге. Изначально теннисисту и его семье должны были представить изоляцию на 14 дней в одном из отелей города, и спортсмен согласился на эти условия. Позже с американцем связались местные органы здравоохранения, которые заявили, что теннисист должен пройти осмотр у врача и в случае нахождения симптомов пройти госпитализацию.

Звонок из органов здравоохранения напугал Куэрри и его семью, поэтому американцы приняли решение покинуть пределы России на частном самолете, который предоставил один из спонсоров теннисиста. Сейчас сообщается, что Куэрри находится в одной из соседних европейских стран.