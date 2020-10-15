Президент UFC Дана Уайт рассказал о бойце, который готов провести поединок с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«В течение ближайших двух дней у меня будет кое-что для него. Послушайте, сейчас никто не хочет драться с ним. Кроме Нила Мэгни. Он сказал: я буду драться с ним. Уважение Нилу», — заявил Уайт, чьи слова цитирует портал ESPN.

Отметим, Хамзат Чимаев долго не может найти соперника на следующий бой в промоушене UFC, поскольку он одержал три победы за 66 дней, пропустив от соперников всего два удара, а сам нанес почти 200. От боя с Чимаевым отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.

Нил Мэгни уже долгое время выступает в UFC, на его счету 17 побед и 6 поражений в промоушене.