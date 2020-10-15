Немецкая бегунья, обладательница звания «самая сексуальная спортсменка мира» по версии Busted Coverage Алиса Шмидт поделилась со своими подписчиками видеороликом из отпуска в Греции.

На видео спортсменка позирует в различных летних нарядах, тренируется, катается на гидроцикле, а также эффектно дефилирует в купальнике.

Полностью видео из отпуска легкоатлетки можно увидеть в ее профиле в «Инстаграме»:

Отметим, среди достижений спортсменки — серебро в эстафете 4×400 м на чемпионате Европы U20, а также бронза в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. Помимо регулярного участия в эстафетах Шмидт специализируется на беге на короткие и средние дистанции — 200 м, 400 м, 800 м.