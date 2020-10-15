По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 286 смертей от коронавируса, а 8392 человека выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 282 575.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 354 163 человек, из них уже выздоровели 1 048 097 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 23 491 человек.

По всей стране за время пандемии было проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 3942 случая заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 638 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 439 новых заболевших.

В мире число заболевших коронавирусом на данную минуту составляет 38 517 186 человек — данные университета Хопкинса.