Российский теннисист Даниил Медведев высказался об организации турнира St. Petersburg Open и уровне безопасности на соревнованиях.

В эфире «Матч ТВ» Медведев отметил, что все участники понимают — необходимо полностью следовать всем правилам соревнований, ведь никто не хочет получить штраф или дисквалификацию. Как считает россиянин, организаторы турнира сделали все возможное, как и во все года ранее.

«Я думаю, все игроки чувствуют себя здесь отлично, нас отлично кормят, хотя это часто в новом формате турниров бывает проблемой», — сообщил Медведев, подчеркнув, что не видит минусов в организации турнира, а также не считает, что другие теннисисты смогут их назвать.

Напомним, Даниил Медведев стартовал с победы на турнире АТР в Петербурге — в трех сетах он обыграл француза Ришара Гаске.