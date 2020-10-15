Сборная Россия совсем неважно провела октябрьские матчи в Лиге наций. Что будет, если наша команда провалит встречи с Турцией и Сербией и не выйдет в Лигу А к топовым сборным? Скорее всего, Станислава Черчесова попросят уйти. Кто мог бы занять его место? Есть пять адекватных вариантов, которые сейчас находятся без работы.

Юрий Семин

Сначала такой вариант может показаться бредом сумасшедшего. Как же так? 73-летний специалист с отсталыми взглядами на футбол будет тренировать главную команду страны? Но не нужно забывать, что Семин в течение последних нескольких лет брал кучу трофеев с «Локомотивом», имея при этом далеко не самый сильный в лиге состав. Семин — это авторитет, при этом вряд ли специалиста кто-то боится, скорее уважают. У него хорошие отношения не только с футболистами из «Локомотива», но и из других команд, например, приятные слова о Палыче говорил Артем Дзюба. Нет сомнений, что многие были бы не против поиграть под руководством Семина. И да, с приходом Палыча выдохнули бы хейтеры Смолова: Федора в сборной почти наверняка бы не было.

Лучано Спаллетти

В квалификации итальянца мало кто усомниться, как и в его познаниях в российском футболе. Спаллетти в курсе, кто такой Файзуллин — немного болельщики помнят такого футболиста, а Лучано его тренировал! Итальянец — один из самых успешных тренеров РПЛ, но нельзя ставить его в один ряд с Массимо Каррерой, который пропал после «Спартака» и начал показывать результат только сейчас в Греции. Спаллетти уже давно на топовом уровне, что в «Роме», что в «Интере». Итальянец точно помог бы нашей команде поменять стиль игры и подход к футболу.

Роберт Морено

Испанского тренера несправедливо выгнали из «Монако», где к специалистам вообще относятся потребительски. Морено зарекомендовал себя в сборной Испании, в которой вышел на первые роли после вынужденного ухода Луиса Энрике из-за смерти дочери. Здесь стоит вспомнить, как повел себя Морено, когда Энрике решил вернуться на свой пост: захотел сначала провести Евро, а уже потом вернуться на должность ассистента. В итоге Роберта вышвырнули из сборной ради Луиса, который обиделся и не взял бывшего друга в тренерский штаб. Оценивать поступок обоих тренеров смысла нет, но в профессионализме Морено сомневаться нет смысла: он гениально подменил Энрике, сборная Испании под его руководством показала действительно мощные результаты в квалификации. И вызов в виде сборной России стал бы для него крутым вариантом: выйти в Лигу А и разнести бывшего друга и коллегу, чем не вызов?

Массимилиано Аллегри

Аллегри слишком долго сидит без работы после ухода с поста тренера «Ювентуса». Нет сомнений, что у итальянца куча предложений, но если он их не принимает, значит, есть какие-то причины. Возможно, Аллегри не хочет работать с топ-клубами — после «Милана» и «Юве» он понял, насколько велико давление на тренера в таких условиях. Давление в сборной не меньше, но оно немного другого характера, и это может быть именно тем, что подходит Маурисио. Если в РФС захотят сотрудничать с по-настоящему топовым специалистом, Аллегри может стать отличным вариантом.

Маурисио Почеттино

Аргентинец — еще один тренер, которого хотел бы подписать любой клуб. Почеттино никогда не тренировал по-настоящему великие клубы, помимо «Тоттенхэма» в его резюме только «Эспаньол» и «Саутгемптон». В то же время он успел зарекомендовать себя настоящим топом, который готов к любым вызовам. Непонятно, интересен ли аргентинцу футбол сборных, но сборная России могла бы стать для него хорошей проверкой перед тем, как тренер возглавит команду Аргентины.