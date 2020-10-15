Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался об ошибках Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Слова Давыдова цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Я просто думаю, что Камила стала взрослеть и оформляться. Да, 14 лет, но все дети растут по-разному», — сказал тренер, подчеркнув, что ошибки — не вопрос психологии, поскольку Валиева — стойкий спортсмен.

По мнению Давыдова, все девчонки на этапе были молодцами, кто-то пошел в сложные элементы после долгого перерыва в тренировках. «Мы об этом забываем, многие говорят — да давно уже было. Но это все равно отражается», — напомнил Давыдов о периоде самоизоляции.

Напомним, Камила Валиева с двумя падениями и степаутом в произвольной программе заняла второе место на этапе Кубка России в Москве.