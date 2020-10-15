Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о начале снежного сбора в Алдане, Якутия.

Слова тренера цитирует официальный сайт СБР. Каминский признался, что именно в Алдане впервые смог посмотреть на лыжную технику подопечных.

«В первый день мы работали классическим ходом, и я для себя отметил, что некоторые ребята вполне могли бы участвовать даже в лыжных гонках», — отметил специалист, добавив, что есть такие стороны техники, которые нужно совершенствовать, чтобы улучшать результат, двигаться не красиво, а эффективно и быстро.

Также Каминский отметил, что даже если речь идет об одной секунде в скорости при изменении какого-то элемента техники, нужно за нее бороться. «В данный момент именно моя задача – понять индивидуальные особенности техники каждого спортсмена, чтобы эти особенности не мешали, а помогали», — отметил Каминский.